كاردي بي تلقي ميكروفونها على امرأة رشتها بسائل

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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فاجأت المغنية الأمريكية كاردي بي، جمهور حفلتها في لاس فيغاس، برمي الميكروفون الذي كانت تحمله على سيدة رشقتها بسائل كان في كأس بيدها بينما كانت قرب المنصة، الأمر الذي أثار غضب المغنية ودفع عناصر الأمن الذين يتولون حراستها إلى الإحاطة بالمعتدية ودفعها للابتعاد عن المنصة. وقد حظي فيديو الاعتداء بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

والمغنية الأمريكية ليست الفنانة الأولى التي تتعرض لهجوم مماثل، حيث أصيبت مغنية البوب بيبي ريكسا في وجهها مؤخراً بعدما رماها شخص بهاتف محمول خلال الحفلة التي أقامتها في نيويورك.

وأشاد الكثير من مستخدمي الإنترنت على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) برد كاردي بي، وقال البعض إن الوقت حان ليرد الفنانون على الهجمات المماثلة.