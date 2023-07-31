«شارموفرز» و«أوتوستراد» في دبي 12 أغسطس

المصدر: دبي - البيان

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تحيي فرقتا «شارموفرز» و«أوتوستراد» في مسارح «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام 12 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» الموسيقية، حفلاً فنياً مليئاً بالموسيقى والإبداع، ليعيش جمهور دبي أجواء حافلة بالمتعة والمرح.

واشتهرت فرقة «شارموفرز» بأعضائها الموهوبين الذين عرفوا بأعمالهم الموسيقية ذات التركيبة العربية الممزوجة بنغماتٍ لاتينية مع موسيقى «الفانك» و«الريغي»، فيما تأخذ فرقة «أوتوستراد» الجمهور في رحلةٍ موسيقية ممتعة مع أغنياتها الشهيرة التي تتمحور حول مشاعر الحب والأمل ومواجهة التحديات في الحياة اليومية. وستقدم الفرقتان لجمهور دبي أروع أعمالهما الفنية التي يحبها ويتفاعل معها، ليعيشوا ليلة مليئة بالحماس والترفيه.