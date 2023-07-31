«القومي للمسرح المصري» ينطلق محتفياً بعادل إمام

المصدر: القاهرة ـــ رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت من داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا أول من أمس الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري محتفية بأحد ألمع الأسماء محلياً وعربياً.. الفنان عادل إمام.

وعوضاً عن عدم حضور «الزعيم» قدم الموسيقار هاني شنودة وفرقته في الافتتاح مقتطفات من موسيقى أعمال سينمائية تعاون فيها معه كما عرض المهرجان فيلماً تسجيلياً عن مسيرته الفنية.

يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 14 أغسطس 37 عرضاً مسرحياً متنوعاً.

وتقام جميع العروض بالمجان في القاهرة بمسارح السلام والجمهورية والقومي وميامي والغد والسامر ومركز الهناجر للفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية وقصر الأمير طاز. وكرم المهرجان في حفل الافتتاح مجموعة من الفنانين ضمت صلاح عبدالله ورياض الخولي وأحمد فؤاد سليم وسامي عبد الحليم ومحمد أبو داود ومحمد محمود ورشدي الشامي وخالد الصاوي إلى جانب الكاتب محمد السيد عيد ومصممة الديكور نهى برادة.

كما يحتفي المهرجان بعدد من الفنانين والكتاب والمترجمين الراحلين من خلال سلسلة ندوات إضافة إلى محاضرة رئيسية يقدمها المخرج خالد جلال بعنوان (كيفية صناعة النجم.. مركز الإبداع نموذجاً).

وينظم المهرجان ورش تدريب للهواة وطلبة المعاهد الفنية في الإخراج والتمثيل والإلقاء والسينوغرافيا والإدارة المسرحية، وكذلك مسابقة في التأليف المسرحي للعمل الأول تحمل اسم الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني.

وقال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان في كلمة الافتتاح إن «أهمية المهرجان تأتي من كونه أكبر ملتقى للمسرحيين في مصر». وكانت أول دورة للمهرجان أقيمت في يوليو 2006 بهدف عرض أفضل الأعمال المسرحية التي تقدم على مدار العام.