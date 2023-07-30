ألبوم شينيد أوكونور الأخير لم ير النور

المصدر: لندن - أ ف ب

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كانت المغنية شينيد أوكونور قبل وفاتها تحضّر لألبوم جديد وتخطط لجولة فنية، إضافة إلى فيلم يعتمد على سيرتها الذاتية، على ما أعلن وكيلا أعمالها الجمعة.

وقالت السلطات المحلية إنها لا تتعامل مع وفاة أوكونور على أنها مشبوهة، مشيرة إلى أن جثة المغنية ستخضع للتشريح للتأكد من سبب الوفاة التي أثار الإعلان عنها سيلاً من الإشادات من كل أنحاء العالم بالنجمة الأيرلندية البالغة 56 عاماً.

وقال وكيلا أعمال أوكونور، كينيث بابنفوس، وكارل بابنفوس، في بيان: «كانت شينيد تكمل ألبومها الجديد وتراجع مواعيد جولات جديدة لعام 2024، وتفكّر في إمكان إنجاز فيلم يستند إلى كتاب «سيرتها الذاتية».

وأضافا: «كانت هناك خطط رائعة يُعمل عليها في هذا الوقت»، مشيرَين إلى أنهما «ممتنان لها إلى الأبد».

وتابعا: «كان شرفاً عظيماً أن نعمل مع شينيد (...)، فلترقد روحها بسلام».

ونُشرت مئات رسائل التعزية من سياسيين وموسيقيين وغيرهم بشأن أوكونور، التي اشتُهرت بصوتها القوي وشخصيتها المتمردة.

وكانت أوكونور قد أعلنت عام 2018 اعتناقها الإسلام.