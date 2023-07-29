وفاة الممثلة العراقية ميلاد سري بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

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توفيت الممثلة العراقية ميلاد سري عن عمر ناهز الـ 47 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض عضال.



ونعاها الكثير من زملائها وزميلاتها الممثلين والمخرجين عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت ميلاد سري قد أصيبت بمرض عضال قبل 10 سنوات، وأجرت الكثير من العمليات الجراحية خارج العراق، وكذلك في المستشفيات العراقية، وساءت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.



تعد ميلاد سري من الممثلات المعروفات في العراق؛ حيث جسدت الكثير من الشخصيات في الأعمال التلفزيونية والمسرحية وشاركت في بعض الأفلام السينمائية، وقد عُرف عنها الجرأة في تجسيد الشخصيات، وهي دائماً تفضل القيام بأداء الشخصيات المركبة.