تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري أشرف مصيلحي، الأمر الذي ضاعف من حجم القلق في قلوب محبيه.

كشفت المخرجة منال الصيفي تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، مشيرة إلى أن حالته مستقرة حالياً،لكن لا تتحسن، ويشعر بالتعب الشديد.

ونقل موقع مصراوي عن منال الصيفي قولها إن مصيلحي لا زال يخضع للعلاج في المنزل، وهناك فريق طبي يتابع الحالة، مشيرة الى أن الأطباء نصحوه بالخروج من المستشفى، واستكمال العلاج بالمنزل لضعف مناعته.

يذكر أن التقارير الطبية التي أجريت للفنان أشرف مصيلحي، كشفت عن معاناته من إلتهاب في الدم نتيجة الأدوية التي كان يعتاد تناولها بسبب وعكة صحية سابقة تعرض لها.

و الفنان أشرف مصيلحي من مواليد عام 1974، ودرس بالمعهد الفني الصناعي، واحترف مهنة التمثيل بسبب عشقه لها، وقدم أول أدواره أمام نادية الجندي في فيلم يحمل اسم "بونو بونو".

توالت بعد ذلك أعمال أشرف مصيلحي في السينما والتلفزيون ومن أبرزها: "قضية رأي عام، تاجر السعادة، الحياة منتهى اللذة، أزمة شرف، أول مرة تحب يا قلبي"، ويعد مسلسل "الطاووس" إنتاج عام 2021 آخر أعماله على شاشة التلفزيون.