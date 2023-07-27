رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب

المصدر: (القاهرة - عزة عبدالحميد)

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رحل عن عالمنا، أمس، الشاعر المصري المخضرم شوقي حجاب، الذي حفر اسمه في ذاكرة أطفال جيل الثمانينيات والتسعينيات بما قدمه من أعمال للأطفال ارتبط بها الكبار أيضاً، ممن عاصروا ما قدمه خلال سنوات عمله بعالم تأليف الأغاني وكتب وبرامج الطفل.

ينتمي الراحل إلى أسرة ثقافية، فهو شقيق سيد حجاب، الشاعر المعروف.. ومع اختلاف طريق شوقي حجاب عن شقيقه، ظهر لنا واحد من أهم المهتمين بتنشئة الطفل، فكان هو مبتكر شخصية «بقلظ» مع الإعلامية نجوى إبراهيم وسلوى حجازي، كما ابتكر شخصية «دقدق» وهو خيال مآته يتمنى أن يتعاملوا معه ككائن له شخصية.

ابتكر حجاب أيضاً لعالم الطفل شخصية «دبدوب»، وغيرها من الشخصيات الكرتونية التي ارتبط بها الأطفال.. بالإضافة إلى عديد من كتب الطفل.

لم يأتِ اهتمام الراحل شوقي حجاب بعالم الطفل عن طريق الكتب فقط، بل قدم أيضاً العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للطفل، وكذلك الأغنيات.

ومع دخوله عالم مسرح الطفل، بعد أن تخرج في معهد السينما، طرق باب الشعر العامي كشقيقه سيد حجاب، وأصدر ديوانين هما «هيلا حب وغرام»، «ناس من زمن تاني».