إلغاء حفل المغني الأمريكي ترافيس سكوت أمام الأهرامات بعد جدل

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشركة المنظمة لحفل كان مزمعا لمغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر الأسبوع القادم إلغاء الفعالية الفنية بسبب "تعقيدات إنتاجية" تتعلق بمكان إقامة الحفل.

وقالت شركة لايف نيشن ميدل إيست لتنظيم الحفلات والعروض الفنية في بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي إنها "تدرك مدى الاحباط الذي تشيعه هذه الأنباء" لكنها في الوقت ذاته ستعيد قيمة التذاكر لجميع الحاجزين.

وكان ترافيس، 32 عاما، ينوي إطلاق ألبومه الجديد بعنوان (يوتوبيا) من أمام الأهرامات.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية أثار الحفل المزمع جدلا في مصر بعد سحب نقابة المهن الموسيقية ترخيص إقامته بناء على ما تلقته من "صور ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته".

كما أقام محام دعوى قضائية لوقف الحفل لكن المحكمة طلبت من المنظمين تقديم ما يفيد بحصولهم على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لإقامة الحفل وأرجأت نظر الدعوى إلى سبتمبر.

وكانت محكمة أمريكية أسقطت في يونيو اتهامات جنائية وجهت إلى سكوت وخمسة آخرين حول مسؤوليته عن حادث تدافع وقع عام 2021 أثناء حفل موسيقي وأدى لمقتل 10 أشخاص وإصابة المئات.