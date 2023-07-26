سبب وفاة جوليان ساندز لا يزال مجهولاً

المصدر: (لوس أنجليس - أ ف ب)

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أفادت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأنّ سبب وفاة الممثل البريطاني جوليان ساندز الذي فُقد في يناير الفائت خلال نزهة جبلية، «غير معروف».

وفُقد أثر الممثل الذي اشتهر خصوصاً بدوره عام 1985 في فيلم «روم ويذ إيه فيو»، في جبل سان أنطونيو المعروف محلياً بجبل بالدي. وعثر متنزهون في يونيو على بقايا بشرية أُعلن لاحقاً أنها للممثل البالغ 65 سنة.

وأفادت ناطقة باسم شرطة مقاطعة سان برناردينو بأنّ «سبب الوفاة» غير معروف نظراً إلى «حالة الجثة عندما عُثر عليها ولعدم اكتشاف عوامل أخرى خلال التحقيق الذي أجراه الطبيب الشرعي». وأضافت: «هذه مسألة شائعة عند معالجة حالات مماثلة»، مؤكدةً أنّ قرار السلطات في هذا الخصوص «نهائي».

واشتهر ساندز بتأديته شخصية جورج إيمرسون في فيلم «روم ويذ إيه فيو» الحائز جائزة أوسكار عام 1985 والمقتبس من إحدى روايات الكاتب البريطاني إدوارد مورغان فورستر. وأدى ساندز أدواراً في أفلام عدة بينها «أراكنوفوبيا» و«نايكد لانش» و«ليفينغ لاس فيغاس».

وبعد النجاح الذي حظي به «روم ويذ إيه فيو»، انتقل ساندز إلى لوس أنجليس. وتزوج من الكاتبة إفغينيا سيتكوفيتز عام 1990، وله ثلاثة أبناء بينهم ابن من زوجته السابقة الصحافية البريطانية سارة ساندز.