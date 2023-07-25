غادة عادل تشارك في فيلمين وعمل درامي

المصدر: القاهرة ــــــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حالة من الانتعاش الفني تعيشها الفنانة المصرية غادة عادل، حيث من المقرر أن يعرض لها فيلمان خلال موسم الصيف الجاري، بالإضافة إلى تحضيراتها للمشاركة في أعمال درامية وسينمائية أخرى.

وتخوض غادة ماراثون أفلام الصيف بفيلم كوميدي تحت عنوان «البطة الصفرا» المقرر عرضه أوائل شهر أغسطس المقبل، بعد طرح الشركة المنتجة بوسترات جديدة ورسمية لأبطال الفيلم، حيث يشارك غادة عادل البطولة كل من محمد عبد الرحمن توتا، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، ومن إخراج عصام.

وخلال ماراثون الصيف أيضاً يعرض لغادة عادل، 2 أغسطس المقبل، فيلم آخر بعنوان «مرعي البريمو»، ويشاركها بطولته كل من محمد هنيدي، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، والعمل من إخراج سعيد حامد.

وفي محاولة منها للترويج للعمل، كتبت غادة عادل عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: «خليك فريش مع مرعي البريمو»، في إشارة إلى الكوميديا التي يتضمنها العمل.

وفي سياق آخر، تواصل الفنانة غادة عادل استعداداتها لمسلسل جديد، تحت عنوان «الملاحات»، تمهيداً لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، لعرضه على إحدى القنوات الفضائية. ويناقش العمل قضية درامية جديدة في إطار اجتماعي، وتدور أحداث العمل في إطار 30 حلقة، حيث تلعب غادة خلال الأحداث دور امرأة تعاني في حياتها وتعمل بمجال الصيد لتتوالى الأحداث في إطار درامي تسيطر من خلاله السيدات على كل الأمور، وتستخدم «غادة» أدوات بدائية في الصيد.

ويشارك غادة بطولة العمل كل من ميدو عادل، ألفت عمر، عابد عناني، من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.