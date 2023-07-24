وفاة مغني البوب البريطاني فينس هيل عن 89 عاماً

المصدر: د ب ا

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توفي مغني البوب البريطاني فينس هيل عن عمر يناهز 89 عاما.

وتوفي الموسيقي، الذي وصل إلى المركز الثاني في قوائم المملكة المتحدة في عام 1967، بسلام في منزله في أوكسفوردشاير، في إنجلترا يوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجاء في بيان على موقعه على الإنترنت: "خلق فينس إرثا موسيقيا .. سيبقى هو وألحانه إلى الأبد في قلوبنا".

وأضاف البيان أنه كان "فريدا من نوعه" و "رجلا رائعا" وكان "محبوبا عالميا"، وطالب بالخصوصية لأصدقائه وعائلته.

ولد هيل في كوفنتري عام 1934، وبدأ الغناء في سن المراهقة وأصدر ألبومه الأول "ذا ريفرز ران دراي" في مايو 1962.