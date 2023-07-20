السقار نجم ختام «جرش»

المصدر: (عمان - البيان)

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اختارت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، سفير الأغنية الشعبية الأردنية، الفنان عيسى السقار،، ولهذا السبب اختارته لإحياء الحفل الختامي لحفلات المسرح الشمالي الجماهيرية في دورة المهرجان هذا العام.

وكان السقار قد حقق حضوراً جماهيرياً طاغياً، في حضوره العام الماضي في مهرجان جرش، إذ سجل أعلى حضور جماهيري في حفلات المسرح الشمالي، في حفل مكتمل العدد، زاد على ألفي شخص، وهي السعة الرسمية للمسرح. وقال السقار في تصريحات صحفية، إن حضوره للعام الثالث على التوالي في «مهرجان جرش»، يعني له الكثير على صعيد فني.