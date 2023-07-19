وفاة جواو دوناتو عن 88 عاماً

المصدر: ريو دي جانيرو - أ ف ب

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توفي المغني والملحن البرازيلي جواو دوناتو، أحد رواد موسيقى بوسا نوفا، الاثنين الماضي عن 88 عاماً في ريو دي جانيرو، على ما أعلن مقربون منه في بيان. ولم يتم تحديد سبب الوفاة، لكن دوناتو أُدخل المستشفى أخيراً مصاباً بالتهاب رئوي، وفق وسائل إعلام محلية.

ويعتبر جواو دوناتو، المغني والملحن وعازف البيانو والأكورديون والموزع الموسيقي، مرجعاً لعدد كبير من الفنانين البرازيليين. وكتب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تويتر «لقد كان أحد عباقرة الموسيقى البرازيلية، فقدنا واحداً من أفضل وأكثر الملحنين إبداعاً».