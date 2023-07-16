كريم عبد العزيز: «الحشاشون» أصعب عمل بمشواري الفني

المصدر: القاهرة - البيان

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«الحشاشون» واحد من الأعمال الدرامية الضخمة التي يجري استكمال تصويرها حالياً من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، لتكون على رأس الأعمال الجاهزة للعرض في دراما رمضان المقبل 2024.

وكان من المقرر مشاركة العمل خلال ماراثون دراما رمضان الماضي، لكن ضخامة إنتاجه بالنسبة لانتمائه لعمل تاريخي كبير، حالت دون ذلك.

ويبدأ صناع مسلسل «الحشاشون» التصوير خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يتم التصوير في مصر لمدة أسبوع، بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، عمر الشناوي، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

أحداث

وتدور أحداث المسلسل حول «جماعة الحشاشين»، التي اشتهرت بالاغتيالات السياسية في القرن الـ11 الميلادي، ويلعب كريم دور حسن ابن الصباح، قائد طائفة الحشاشين، والمعروف عن تلك الطائفة أنها أرهبت أوروبا والشرق في القرون الوسطى، ودخلوا في عداء مع المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وقتلوا رموزهم باغتيالات كانت الأدق والأكثر ذكاءً في التاريخ، وانشقت تلك الجماعة عن الفاطميين لتدعو إلى إمامة نزار بن المستنصر بالله.

وكان كريم قد نشر البرومو الأول عبر حسابه على إنستغرام، معلقاً «رمضان 2024.. دعواتكم».

وقال كريم إن مسلسل «الحشاشون» هو أهم وأكبر وأصعب الأعمال التي قدمتها في مشواري الفني، موضحاً في تصريحات تلفزيونية، أن موضوع المسلسل مهم جداً وأبعاده الفكرية مهمة وجديدة.