«مدام باتر فلاي» في دبي أوبرا سبتمبر المقبل

المصدر: دبي ــ ريم الكمالي

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تستضيف دبي أوبرا 12 و13 سبتمبر المقبل المسرحية الغنائية الأوبرالية «مدام باتر فلاي» رائعة الملحن الإيطالي ««جاكومو بوتشيني»، وتقدمها فرقة الأوبرا المجرية الوطنية، وسط أجواء يسودها التشويق والإثارة.

وتعد «مدام باتر فلاي» من أهم المسرحيات التي عرضت في العالم، وبصورة أدق في تاريخ الأوبرا الغربي، كما تعتبر اليوم من بين أهم عشرة عروض تاريخية مفضلة لدى عشاق الأوبرا في العالم كله، وما زالت «مدام باتر فلاي» تحتل المرتبة الثامنة من بين أبرز عشر مسرحيات أوبرالية، أمثال ماريا كلاس، وبافاروتي وغيرهما.

وألّف «جاكومو بوتشيني» رائعة «مدام باتر فلاي» عام 1904م، وتصنف حكايتها ضمن النوع الدرامي والعاطفي، بوصفها قصة حب يابانية محزنة، حيث تقع فتاة من فتيات الجيش في حب ضابط أمريكي، ومن أجله تغير كل حياتها، وتحارب أهلها الذين يرفضون الزواج، وبالتالي يرغب هو بالزواج منها وفقاً للطقوس اليابانية، فيرفض الكاهن الياباني تزويجها، ويرى أنه مخالف لتقاليدهم، فيسافر الضابط إلى أمريكا ويغيب ثلاث سنوات، وهي تنتظره وترفض الزواج من آخرين إخلاصاً لحبها، بينما يتزوج هو في وطنه، وحين تعلم بذلك تختار الانتحار على الطريقة اليابانية (الهارا كيري) رداً على خيانته.

وقد تَحوّلت هذه القصة الواقعية إلى فنون عدة، بعد أن أطلقوا عليها (الحب الأبدي)، وإلى فيلم سينمائي، ولوحات فنية واقتبست منها روايات، وظل العمل يحقق نجاحات إلى اليوم والقصة خالدة في أذهان الأجيال.