وفاة الفنانة أمل عباس بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

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توفيت الفنانة العراقية الشهيرة أمل عباس اليوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ63 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

والفنانة الراحلة مقيمة في دولة الكويت، وبدأت مشوارها الفني في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، من خلال ظهورها في بعض الأدوار التلفزيونية، أغلبها كان في أعمالٍ كويتية.

ولدت الفنانة الراحلة في 27 إبريل 1960 في مدينة البصرة العراقية، وبالإضافة لجنسيتها العراقية فهي تحمل الجنسية المصرية أيضاً لزواجها من مواطنٍ مصري، أنجبت منه ولدين هما دانة ومحمد.

تنوع ظهور الفنانة الراحلة ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، إلا أن انطلاقة مسيرتها الفنية كانت عام 2003، عندما أدت دور حكيمة في مسلسل “الحيالة”، إضافةً لشهرتها من خلال أداء أدوار الشر في الأعمال التلفزيونية والمسرحية.