وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق بعد صراع مع المرض

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وأعلن الفنان حسام حسني خبر وفاة الفنان علاء علدالخالق.

كما أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، وفاة الفنان علاء عبد الخالق، قبل قليل، عن عمر ناهز 59 سنة.

والفنان علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، ودرس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناي، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغني والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو مرسال، وذلك في عام 1985.



وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.