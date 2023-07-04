دبي تجمع روائع نجوم العالم العربي

المصدر: دبي – وفاء السويدي

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دبي من الوجهات الترفيهية الأولى للكثير، فهي تحتضن عدداً من الفعاليات على مدار العام، لا سيما الحفلات الفنية لمجموعة من أفضل نجوم العالم العربي، وهذا ما تجلى أخيراً ضمن حفلات «العيد في دبي»، وانطلاق الدورة 26 من «مفاجآت صيف دبي»؛ حيث قدم نخبة من النجوم باقة من أجمل أغانيهم على أرض المدينة، ليعيش الجمهور أجواء ممتعة ولحظات فرح لا تنسى.

واحتضنت دبي سلسلة من الفعاليات الترفيهية والحفلات، وعروض الألعاب النارية، وحملات التسوق، والكثير من السحوبات والجوائز الضخمة، فيما انطلقت «مفاجآت صيف دبي» مع عروض احتفالية أقيمت في ابن بطوطة مول وسيتي سنتر مردف، ومجموعة متنوعة من العروض الترفيهية الحية وعروض الرقص المبهجة والموسيقيين اللامعين.

فنان العرب

واستضافت دبي، أول من أمس، في كوكا كولا أرينا، الفنان محمد عبده، حيث أحيا حفلاً فنياً ساهراً مليئاً بالبهجة والفرح، قدم فيه مجموعة من أغانيه الشهيرة ومنها، «كلما نسنس» و«مذهلة» و«اختلفنا» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي راح يردد كلمات الأغاني بكل حماس.

وقد أحيا النجمان حسين الجسمي، وكاظم الساهر في، كوكاكولا أرينا، بدبي، السبت الماضي، حفلة أمتعت الجمهور وغنوا معهم أجمل أغانيهم، حيث بدأ الحفل مع كاظم الساهر، الذي أبدى سعادته بالغناء في الحفل الافتتاحي لمفاجآت صيف دبي، وعلى مدار ساعتين أسعد الساهر محبيه بأغانيه الشهيرة فأشعل الأجواء عشقاً وحنيناً بأجمل أغانيه منها «كلك على بعضك حلو» و«احبيني»، وغيرها.

كما عبر حسين الجسمي عن سعادته بالحفل، حيث قال: دبي دائماً تجمعنا على الخير والمحبة والمفاجآت الجميلة. واعتبر الجسمي أن كثافة عدد الحضور في حفله مع كاظم الساهر هو أكبر دليل لتفاعل المقيمين والزائرين مع «مفاجآت صيف دبي» وما تتمتع به دبي كوجهة ترفيهية عائلية من مكانة سياحية بارزة تجعل الجميع يختارها لإجازة الصيف.

وتقدم «مفاجآت صيف دبي» لسكان المدينة وزوارها على مدار 67 يوماً الكثير من التجارب الممتعة والفعاليات الترفيهية والتخفيضات والجوائز المميزة، وينظم الحدث مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة من 29 إلى 3 سبتمبر المقبل والتي انطلقت فعالياتها في جميع أنحاء المدينة، ويمكن الاستمتاع بالعديد من الفعاليات الممتعة والأنشطة العائلية التي ستقام في مراكز التسوق والوجهات السياحية الشهيرة في دبي.