الجسمي والساهر يطربان الجمهور في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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أحيا حسين الجسمي وكاظم الساهر حفلاً غنائياً ساهراً، أول من أمس السبت، أطرب الجماهير في مسرح كوكا كولا أرينا بدبي، حيث عاش الجمهور في «دار الحي» دبي مع النجمين «القيصر» كاظم الساهر و«الجبل» حسين الجسمي، أجواء طربية رائعة وممتعة جمعت بين الشجن والرومانسية والديناميكية في أضخم حفلات هذا الصيف، من تنظيم «مومنتس ايفنتس»، وذلك تزامناً مع انطلاق الدورة الجديدة من «مفاجآت صيف دبي»، وهو الحفل الذي أقيم برعاية «مؤسسة دبي للمهرجات وقطاع التجزئة» إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

بدأ الحفل كاظم الساهر، الذي أبدى سعادته بالغناء في الحفل الافتتاحي لمفآجات صيف دبي، وعلى مدار ساعتين أسعد الساهر محبيه بأغانيه الشهيرة فأشعل الأجواء عشقاً وحنيناً بأجمل أغانيه منها «كلك على بعضك حلو» و«احبيني»، وغيرها.

وعبر حسين الجسمي عن سعادته بالحفل، حيث قال: «أهلاً وسهلاً بكم في دبي، وأنا سعيد أني أشارك أخي وصديقي كاظم الساهر هذا الحفل الكبير في افتتاح «مفاجآت صيف دبي» ودوماً دبي تجمعنا على الخير والمحبة والمفآجات الجميلة». وفي إجابة أخرى، اعتبر الجسمي أن كثافة عدد الحضور في حفله مع كاظم الساهر هو أكبر دليل لتفاعل المقيمين والزائرين مع «مفآجات صيف دبي» وما تتمتع به دبي كوجهة ترفيهية عائلية من مكانة سياحية بارزة تجعل الجميع يختارها لاجازة الصيف.

وقدم الجسمي مجموعة من أغانيه منها «قاصد»، و«حته من قلبي»، وغيرها.