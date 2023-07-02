وفاة الممثل آلن أركن عن 89 عاماً

المصدر: (لوس انجليس - أ ف ب)

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توفي عن عمر يناهز 89 عاماً، الممثل الأمريكي آلن أركن، الحائز جائزة الأوسكار عن دوره كجد في فيلم «ليتل مس سانشاين»، طبقاً لما أعلنت عائلته أول من أمس.

وفارق أركن الحياة في منزله بولاية كاليفورنيا، وفقاً لبيان أصدره آدم وماثيو وأنتوني، أبناء الممثل الذي درج على تولي أدوار مساعدة في الأعمال السينمائية الأمريكية، وبرز بمهاراته الارتجالية. وجسد أركن طوال مسيرته الفنية الممتدة 70 عاماً عدداً من الشخصيات التي تبطن سخريتها بجدية ظاهرة.

ومن أكثر الأدوار التي اشتهر بها الجد العدائي في فيلم «ليتل مس سانشاين» الذي حصل عنه على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عام 2007.

كذلك لمع في دور المنتج الهوليوودي الفظ في فيلم «آرغو» لبن أفليك وحصل على ترشيح عنه لجائزة الأوسكار. وفي السنوات الأخيرة، تم ترشيح الممثل أيضاً للعديد من جوائز إيمي المعادلة تلفزيونياً لجوائز الأوسكار، عن أدائه في مسلسل «ذي كومينسكي ميثود» من نتفليكس.