رابح صقر يطرب الجمهور في أبوظبي .. ويكشف عن جديده

المصدر: أبوظبي - البيان

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امتع «صقر الأغنية الخليجية»، رابح صقر الجمهور الإماراتي والسعودي والخليجي عامة، بأدائه خلال حفله في ثالث أيام عيد الأضحى في «الاتحاد أرينا أبوظبي».

والذي أقيم برعاية «دائرة الثقافة والسياحة» في أبوظبي. ورافق رابح صقر في الحفل، فرقة موسيقية كبيرة بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وعند وصول رابح صقر إلى مكان الحفل، والذي نظمته، شركة «مومنتس ايفنتس»، كان في استقباله عمر الدهماني رئيس مجلس إدارة الشركة، وتوجها معاً للقاء أهل الإعلام و«السوشيال ميديا».

حيث أجاب عن أسئلتهم، وأبدى «بو صقر» سعادته بلقاء جمهوره في أبوظبي، مشيراً إلى أنه وضع خطة لطرح أغاني ألبومه الجديد «الصقر 23»، الذي سيكون على نحو إصدار ثلاث أغانٍ كل ثلاثة أشهر، بحيث يحمل تاريخ الإصدار نفس تاريخ الشهر، فبعد أن أصدر أغانية الثلاث الأخيرة (زلزال، بعيش لنفسي، يا بن ابوي)، من ألبومه 6 يونيو الماضي يستعد ليطرح ثلاث أغانٍ جديدة 9 سبتمبر المقبل.

«أبرك الساعات» وقد بدأ رابح صقر حفل أبوظبي بتحيته العسكرية التي اشتهر بها على أنغام أغنيته «أبرك الساعات»، ثم «قلته» ثم «الحكاية»، وأتبعها بمجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور على مدار ساعتين ونصف الساعة.

ولأن رابح صقر عدا عن كونه مطرباً مميزاً، هو أيضاً موسيقي من الطراز الرفيع، لذا أمتع وأبهج الجمهور في الحفل بالعزف الإيقاعي على الدرامز في مطلع إحدى أغانيه مع الفرقة، وهو ما تفاعل معه الحضور بشكل كبير.