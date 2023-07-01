وفاة الممثل الأمريكي ألان أركين عن 89 عاماً

المصدر: د ب ا

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توفي الممثل الأمريكي الشهير الفائز بجائزة أوسكار ألان أركين، الذي كانت خلفيته في الارتجال ومهارته في الدراما الكوميدية حجر الزاوية في مسيرته المهنية الواسعة التي اتسمت بالتنقل بين الأنواع الفنية، والتي أسفرت عن تجسيد شخصيات تراوحت بين كوميديا الستينات "الروس قادمون، الروس قادمون" إلى "ليتل ميس صن شاين"و "أرجو".

وقال أبناء الممثل أدم وماتيو وأنتوني في بيان مشترك شاركته صحيفة "ذا تايمز" يوم الجمعة "لقد كان والدنا موهوبا بالفطرة بشكل استثنائي، كفنان وكرجل. كان زوجا محبا ووالدا وجدا وجدا أكبر، كان محبوبا للغاية، وسنفتقده كثيرا".

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن وفاة أركين عن عمر (89 عاما).

وقال أركين لصحيفة "ذا تايمز" في عام 1998 "لقد كان التمثيل بمثابة تعذيب، وإذا لم أقم بأداء المشهد جيدا، كنت أشعر وكأنني مت. لم أفكر مطلقا في التوقف عن التمثيل، لم يكن هذا بإمكاني، لأنني كنت خجولا للغاية وكنت بحاجة للتمثيل كطريقة للتواصل مع الناس".