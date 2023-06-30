أصالة تقدم باقة من أغانيها في حفلها بمدينة العين

المصدر: العين - البيان

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احتضنت مدينة العين في أبوظبي، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حفلاً غنائياً، نظم برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على مسرح مركز العين للمؤتمرات، حيث شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، وغنت خلاله أصالة باقة من أجمل أعمالها، أمتعت معها الجمهور، وذلك برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وتميز الحفل الذي نظمته «مومنتس ايفنتس»، بتفاعل كبير من الحضور، ومن محبي الفنانة، حيث ردد أفراد الجمهور مع أصالة أغانيها التي قدمتها في الحفل، والتي تنوعت بين: الخليجية والشامية والمصرية.

وكانت أصالة قبل صعودها إلى المسرح قد التقت في الكواليس مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا، ومع عدد من المسؤولين. كما أجابت عن أسئلة الصحفيين كاشفة أن جدول حفلاتها لهذا الصيف يبدأ من الإمارات وتحديداً من مدينة العين، وهي تستعد بعدها لمشروعين، الأول يتمثل في حفل يقام يوم 7 يوليو في مدينة كازابلانكا بالمغرب، والثاني يقام يوم 14 يوليو في تركيا بمركز «مؤتمرات هاليج -إسطنبول».

كذلك أوضحت، أنها انتهت من تسجيل البومين، أخيراً، أحدهما خليجي والثاني باللهجة المصرية، سيصدرا قريباً. ورداً على أحد الأسئلة، لم تمانع أصالة من تقديم دويتو مع الفنانة أليسا واصفة إياها بالصديقة التي تحبها، كما بينت أنها انتهت من تسجيل دويتو مع ماجد المهندس، من كلمات زوجها الشاعر فائق حسن، وسيتم تصويره خلال أيام.