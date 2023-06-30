الجسمي والساهر ومحـمد عبده نجوم حفلات عيد الأضحى في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حفلات فنية متنوعة لنخبة من نجوم العالم العربي تحتضنها دبي، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد النجم الإماراتي حسين الجسمي، والنجم العراقي كاظم الساهر، لإحياء حفل كبير على مسرح «كوكاكولا أرينا» بدبي، غداً السبت، بمناسبة انطلاق الدورة الـ26 من «مفاجآت صيف دبي»، واحتفاء بعيد الأضحى المبارك.

ويقدم الجسمي خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته المتنوعة بين الخليجية والعربية، الرومانسية والإيقاعية السريعة، التي نالت رواجاً كبيراً وانتشاراً واسعاً، فيما يؤدي الساهر أروع أعماله الكلاسيكية والرومانسية، ويطرب النجمان الحضور بمجموعة من أروع أغانيهما.

كما يحيي «فنان العرب» محمد عبده حفلاً فنياً في «كوكا كولا أرينا» الأحد احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وسيقدم محمد عبده خلال الحفل أجمل الأغنيات وأروع الألحان، التي تصدّرت ولا تزال المراتب الأولى في العالم العربي، منها «بنت النور» و«جاني كلام» و«هذا صديقي»، وغيرها الكثير. ويعد هذا الحفل المرتقب، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الحفل الثاني من الحفلات الافتتاحية، ضمن الدورة السادسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي»، التي تُقام بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، والمليئة بالفعاليات والحفلات المميزة.