انتحار إلفيس بريسلي كذبة «اخترعها» شقيقه

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد عام على حديثه عن موت شقيقه إلفيس بريسلي انتحاراً، تراجع ديفيد ستانلي، أخوه غير الشقيق، عن ادعاء «مهين» بحقه، قال فيه، إنه مات منتحراً في العام 1977 بسبب تخوفه من فضح بعض الأسرار.

وأعرب ستانلي عن أسفه للتعليقات التي جاءت في الفيلم الوثائقي عن إلفيس الذي أعدته «أمازون برايم»، كما بين تقرير لموقع 24. وحسب «ميرور» الأيرلندية، ادعّى ستانلي أن شقيقه انتحر لشعوره بالذنب بعد خيانات عديدة تعرض لها، منذ الأيام الأولى لشهرته في الخمسينيات، حتى وفاته عن 42 عاماً، وذلك بتناول مزيج من الأدوية.

وجاء في اعتذار ستانلي عبر حسابه على إنستغرام الذي أرفقه بصورة مع شقيقه: «إلى كل عشاق إلفيس وجميع المتابعين. أنا آسف للتعليقات المهينة التي أدليت بها في الفيلم الوثائقي عن إلفيس الذي صُور في العام الماضي». وأضاف: «أحب إلفيس وسأحب دائماً أن أكون جزءاً من عائلته. كل ما أطلبه منكم هو مسامحتي على أفعالي غير المسؤولة».

وستانلي أخ غير شقيق لبريسلي، بعد زواج والدته دي من والد المغني فيرنون بريسلي في 1960، وأصبح حارسه الشخصي أيضاً.