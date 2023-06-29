الأمريكي كورينسويت.. «سوبرمان» الجديد

المصدر: (لوس انجليس ـ أ ف ب)

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سيكون النجم الأمريكي الصاعد ديفيد كورينسويت، الممثل الذي سيرتدي رداء سوبرمان الأحمر في الجزء المقبل من سلسلة الأفلام عن مغامرات البطل الخارق الشهير، على ما كشف مخرج العمل جيمس غَن الثلاثاء.

واكتسب الممثل الأمريكي البالغ 29 عاماً شهرة واسعة بعد توليه أدواراً في عدد من المسلسلات الناجحة، من بينها «هوليوود» و«ذي بوليتيشن» على نتفليكس و«وي أون ذيس سيتي» على «إتش بي أو» و«بيرل» على «يونيفرسال».

ويؤدي كورينسويت هذه المرة دور البطل الخارق الشهير في فيلم «سوبرمان: ليغَاسي» الذي تنتجه استديوهات «وارنر» ويعرض في العام 2025.وأكّد المخرج جيمس غَن بذلك أخباراً سبق أن نشرتها وسائل إعلام هوليوودية متخصصة أشارت أيضاً إلى أن رايتشل بروزناهان التي تولت دور البطولة في مسلسل «ذي مارفيلوس مسز ميزيل» ستؤدي دور حبيبة سوبرمان الصحافية لويس لاين.وعلّق جيمس غَن بعبارة «هذا صحيح»، على مقال لمجلة «هوليوود ريبورتر» أعاد نشره عبر حسابه على تويتر.