ميسي «الممثل».. نجم بارع أيضاً

المصدر: (دبي-البيان)

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ربما أن عالم الشهرة في كرة القدم لم يعد كافياً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فها هو يكشف، أخيراً عن براعته في التمثيل، إذ ظهر النجم ذو الـ 36 عاماً، في بداية «مشواره الفني»، في المسلسل التلفزيوني الأرجنتيني الشهير «لوس بروتيكتورس»، ليثير مزيداً من الإعجاب لدى محبيه، بحسب تقرير نشره موقع سكاي نيوز، حيث يتناول العمل قصة 3 أشخاص في عوالم كرة القدم أيضاً.

ويأتي ظهور ميسي في مسلسل تلفزيوني وسط ترقب عشاقه لبدء مشواره الجديد في عالم كرة القدم مع إنتر ميامي الأمريكي، بعد نهاية مسيرته مع باريس سان جرمان الفرنسي التي استمرت موسمين.