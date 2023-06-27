توم كروز لـ« البيان»: الإمارات مميزة دائماً

المصدر: أبوظبي - خالد المهيري

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أكد النجم الأمريكي توم كروز في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن سر عودته الدائمة إلى الإمارات يعود إلى أنها مميزة ويحب التواجد فيها دائماً. وقال النجم الأمريكي خلال تواجده في أبوظبي لافتتاح فيلمه «مهمة مستحيلة: الحساب الميت - الجزء الأول» على مستوى منطقة الشرق الأوسط: «أحب أن آتي للإمارات، إنها مميزة دائماً، ولي الكثير من الأصدقاء هنا أزورهم».

وافتتح كروز أمس بقصر الإمارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي، العرض الأول لفيلمه، والذي تم تصويره مشاهده الرئيسية فيها. وشهد الافتتاح أبطال الفيلم على رأسهم النجم الأمريكي توم كروز، ومخرج السلسلة العالمية كريستوفر ماكويري، بالإضافة إلى الجماهير المحبة للسينما والسلسلة.