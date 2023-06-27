حسين الجسمي وكاظم الساهر يصدحان في دبي 1 يوليو

المصدر: القاهرة - يوسف حماد

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يستعد عدد من مطربي الوطن العربي، لإحياء مجموعة من الحفلات؛ احتفالاً بقدوم عيد الأضحى المبارك 2023، حيث يشهد هذا العام منافسة كبيرة بين النجوم، الذين تتنوع حفلاتهم ما بين دبي والقاهرة وبيروت.

ويحيي في دبي المطرب كاظم الساهر حفلاً غنائياً بمشاركة المطرب حسين الجسمي، ومن المقرر إقامته السبت المقبل، ضمن حفلات موسم عيد الأضحى.

وفي القاهرة، يحيي الفنان حكيم حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يفتتح أولى حفلات الصيف بالساحل الشمالي هذا العام، ومن المقرر أن يقدم حكيم في الحفل العديد من الاستعراضات الجديدة كما سيقدم مجموعة من أغنياته، ويجهز المفاجآت لجمهوره.

وكانت ساقية الصاوي بالعاصمة المصرية القاهرة، قد استعدت لحفلات العيد أيضاً بالتعاقد مع أكثر من مطرب سيقدمون على مسارحها مجموعة من حفلات موسم عيد الأضحى المبارك، بينهم المطرب الأردني عزيز مرقة الذي يقيم حفلاً غنائياً بساقية الصاوي بالزمالك. كما يعرض ضمن حفلات الساقية في العيد حفل أم كلثوم بالإضافة إلى حفل فريق «بلا تيما». وبعيداً عن القاهرة، يقدم المطرب محمد حماقي حفلاً غنائياً في الكويت بعد غدٍ ويحيي أيضاً حماقي ضمن حفلات موسم عيد الأضحى حفلاً غنائياً في لبنان السبت المقبل.

كما يحيي الفنان مصطفى قمر، حفله الغنائي في لبنان، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك. ونشر قمر، بوستر الحفل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» الذي حمل تفاصيله، حيث إنه من المقرر إقامته السبت المقبل. ويحيي المطرب راغب علامة وإليسا حفلاً غنائياً مشتركاً الجمعة المقبل، في بيروت ضمن حفلات موسم عيد الأضحى.

وتقدم الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائياً ببلدها لبنان، بعد غدٍ الخميس ، للاحتفال مع الجمهور بعيد الأضحى المبارك، حيث تقدم العديد من أغاني ألبومها الجديد «كاريزما»، إلى جانب تقديمها العديد من أغانيها القديمة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.

وأخيراً يحيي المطرب وائل جسار حفلاً غنائياً في لبنان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من أغانية خلال الحفل.