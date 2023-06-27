بمشاركة محمد عبده.. العرض الفني العربي العشرون ينطلق 2 يوليو في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كوكا- كولا أرينا في دبي عن تنظيم العرض الفني العشرين باللغة العربية، واستضافتها لأيقونة الطرب السعودي الفنان محمد عبده، في 2 يوليو المقبل.

وتواصل كوكا- كولا أرينا، منذ افتتاحها في عام 2019 في سيتي ووك، استقطابها لنجوم وعمالقة الغناء العربي من الشرق الأوسط، بمن فيهم عبدالمجيد عبدالله، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وأصالة نصري، وشيرين عبدالوهاب، بالإضافة إلى تنظيمها مؤخراً النسخة الأولى من Arabeats، التي تضمنت عروضاً لعدد من الفنانين الصاعدين ممن يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة من جيل الشباب ومن ضمنهم سيلاوي، وبيج سام، ومسلم.

فخر

وقال مارك جان كار، المدير العام لكوكا كولا أرينا: «يسعدنا الإعلان بفخر عن تنظيمنا للعرض الفني العربي العشرين في كوكا- كولا أرينا، ونعرب من خلال هذه المناسبة عن فخرنا بالشراكة مع شركات الترويج والفنانين والجهات الراعية للفعاليات والأحداث المقامة، ونرحب بزوار مدينة دبي الرائعة من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «مع إعلاننا عن مجموعة متنوعة وقوية من الفعاليات والعروض الفنية في الفترة المقبلة من عام 2023، يسعدنا استضافة المزيد من النجوم العرب الكبار، ونشجع الجمهور من مختلف الفئات على متابعة موقعنا الإلكتروني، وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على كل المستجدات حول الفعاليات».

ساحات المعارض

يذكر أن كوكا- كولا أرينا تعد واحدة من أكبر ساحات المعارض في المنطقة، والتي يمكن تنظيمها وتكييفها، وفقاً للفعاليات المقامة، وحجم الجمهور.

وتعمل كوكا-كولا أرينا على مدار العام مستضيفة مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الفنية والحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية والارتجالية والمسرحية، كما يمكن حجز مساحات للمناسبات الخاصة، مثل المؤتمرات وحفلات العشاء والاجتماعات العمومية والسنوية وحفلات الزفاف.