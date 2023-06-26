توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد

المصدر: البيان

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وصل النجم العالمي توم كروز اليوم على متن أول رحلة يستقبلها مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الذي شهد تصوير بعض مشاهد الفيلم، تمهيداً لحضور عرضه الافتتاحي الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في قصر الإمارات ماندارين أورينتال مساء غد.

واحتفالاً بالجزء السابع المرتقب من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، أزاح كروز الستار عن الملصق الترويجي للفيلم والمطبوع على طائرة بوينغ 787 دريملاينر تابعة لأسطول شركة "الاتحاد للطيران". وبصفتها شريك الطيران الرسمي للفيلم، ستُروج "الاتحاد للطيران" للفيلم عبر هذه الطائرة في رحلاتها إلى جميع أنحاء العالم باستخدام الملصق الترويجي. كما تم تزيين الهيكل المعماري الرائع لمبنى المطار أيضاً بتصميم مماثل تأكيداً لدوره في الفيلم؛ حيث تم تصوير أحد أكثر مشاهد الحركة إثارةً وتعقيداً من الناحية الفنية على سطح المبنى الذي يمتد بطول 315 متراً.

وسيرى الجمهور التصميم الداخلي للمبنى الجديد لأول مرة عند مشاهدة الفيلم، الذي سيتم عرضه في دور السينما بتاريخ 13 يوليو 2023. وتظهر في الفيلم أيضاً العديد من المواقع الخاصة ضمن المبنى، بما في ذلك صالة انتظار مسافري الدرجة الأولى التابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، إضافةً إلى تصوير بعض المشاهد في صحراء ليوا برمالها الذهبية.

وبهذه المناسبة، قالت إيلينا سورليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة بمطارات أبوظبي: "يسعدنا أن نستضيف النجم العالمي توم كروز وطاقم عمل فيلم’ Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ‘ في أبوظبي. ونفخر بدورنا في هذا الفيلم وإسهامنا في الترويج لأبوظبي وجهة رائدة في استقطاب المواهب العالمية. وتعد المشاهد التي تضمنها الفيلم دليلاً ملموساً على روعة الهندسة المعمارية لمبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الأيقوني المستوحى من العناصر الثقافية لإمارة أبوظبي".

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "تؤكد شراكتنا مع طاقم فيلم "مهمة مستحيلة" الإمكانات والعروض الفريدة التي توفرها أبوظبي. وأنا فخورة جداً بدور فريقنا في عرض مناطق الجذب الفريدة للإمارة ومبنى المطار الجديد وطائراتنا في الفيلم".

تطلّبت المشاهد التي تم تصويرها في المطار الجديد 21 يوماً من التحضير، و7 أيام من أعمال التصوير بمشاركة 762 شخصاً من الممثلين والكوادر الفنية والموردين. علماً أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختيار أبوظبي لتصوير مشاهد من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة". ففي عام 2018، تم تصوير مشهد قفزة "هالو" في الإمارة بالتعاون مع القوات المسلحة لدولة الإمارات ولجنة أبوظبي للأفلام وtwofour54.