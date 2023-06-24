الممثل الفرنسي آلان ديلون يبيع مجموعته من الأعمال الفنية

المصدر: د ب ا

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باع الممثل الفرنسي آلان ديلون مجموعته من الأعمال الفنية مقابل أكثر من 8 ملايين يورو (75ر8 ملايين دولار).

ونقلت صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الأسبوعية عن الممثلة أنوشكا ديلون، ابنة الممثل /87 عاما/: "إنه لا يحب المزادات التي تعقب الوفاة".

وتم عرض أكثر من 80 عملا من مجموعته الفنية في المزاد يوم الخميس، ومن بينها لوحة "لا بي دو سانت أدريس" للفنان راؤول دوفي، التي جلبت ما يربو على مليون يورو.

وذكرت تقارير أن مزاد يوم الخميس هو سادس مزاد لمجموعة مقتنيات الممثل. وكان قد باع ساعات وتماثيل برونزية، من بين أشياء أخرى.