«تاج» تامر حسني و«إنديانا» يتصدران أفلام «الأضحى» في الإمارات

يستضيف شباك السينما المحلي باقة منوعة من الأفلام العربية والعالمية المتميزة، خلال عيد الأضحى المبارك، فبعد غياب 15 عاماً منذ إصدار الجزء الرابع، الذي حمل اسم «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull»، يعرض الجزء الخامس من السلسلة تحت عنوان «Indiana Jones and the Dial of Destiny»، الذي يعتبر المحطة الأخيرة للممثل الأمريكي هاريسون فورد، مع هذه السلسلة التي بدأت في الثمانينيات، وتدور قصته حول عالم الآثار والمغامر إنديانا جونز، الذي يعيش حياة عادية بعيدة عن الإثارة التي اعتادها، لكنه سرعان ما يعود في مغامرة رفقة ابنته الروحية هيلينا في مواجهة مع رجل نازي يُدعى فولر. وعلى صعيد الأعمال العربية الأبرز، يعرض فيلم «تاج» لتامر حسني.

الأنيمي الياباني

كما يعرض فيلم الأنيمي «ذي فيرست دانك» «The First Slam Dunk»، الذي صنف من ضمن أعلى أفلام الأنيمي ربحاً في اليابان، وتربع على عرش المركز الأول في كوريا الجنوبية واليابان والصين، إذ تجاوزت مبيعاته عالمياً حاجز الـ260 مليون دولار. وأُطلق الفيلم في اليابان 3 ديسمبر، وحصل على المرتبة الأولى عند افتتاحه.

وبلغت كامل قيمة إيراداته في اليابان 103.5 ملايين دولار، إضافة إلى أنه حاز جائزة الرسوم المتحركة للعام في جوائز أكاديمية اليابان للأفلام السنوية السادسة والأربعين، وتدور قصة الفيلم حول معاناة المراهق الياباني هاناميتشي ساكوراغي بعد وفاة شقيقه الأكبر ورفض الكثير صداقته في مرحلة الإعدادية، ويسعى للبحث عن سبب لعيش الحياة خلال رحلته بمدرسة «شوهوكو» الثانوية، وممارسته رياضة السلة ضمن الفريق الأساسي هناك.

قوى خارقة

وعلى صعيد الأفلام العربية يتصدر فيلما «تاج» و«البعبع» قائمة أفلام العيد التي سوف يتم عرضها خلال عطلة عيد الأضحى في دور السينما في الإمارات، والجدير بالذكر أن فيلم «تاج» من بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وعمرو عبدالجليل، وهالة فاخر، ومحمد نشأت، وأحمد عبدالعزيز، وإسراء أحمد، ومحمد الجوهري.

وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات، مع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

لايت أكشن

ويشهد فيلم «البعبع» عودة الممثل المصري أمير كرارة للسينما بعد غياب 3 سنوات كاملة؛ إذ قدم آخر أفلامه «كازابلانكا»، الذي عرض في عام 2019، وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، ويشارك ببطولة العمل: ياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، إضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي. وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام، واسمه «سلطان»، يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبدالرحمن) العديد من المواقف.

محتوى متوازن

وحول التنوع الكبير الذي تحظى به شاشات السينما لعروض الأفلام خلال عطلة عيد الأضحى يقول المخرج والناقد السينمائي أحمد العرشي: الأفلام العربية دائماً لها مكانة خاصة في الأعياد والإجازات، وتكون الوجهة الأولى لبعض العوائل التي تبحث عن الأفلام الآمنة من الرسائل المبطنة، التي بدأت الأفلام الأجنبية بتقديمها في محتواها، لكن جمهور الأفلام العربية محدود جداً.

الأنيمي له جمهور أكبر بين جيل الثمانينيات والتسعينيات والجيل الحالي، جمهور الأنيمي في تزايد مستمر بسبب تزايد الإقبال على هذا العالم من خلال المعارض، وسهولة الوصول إلى هذا المنتج مقارنة بتسعينيات القرن الماضي. فيلم «إنديانا جونز» يحمل ذاكرة الأجزاء القديمة، ومحاولة استقطاب العاطفة أكبر من محاولة تجديد الشخصية والحبكة لاستقطاب الجيل الجديد إلى هذه النوعية من القصص.