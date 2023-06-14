وفاة رسام «سبايدرمان» عن 93 عاماً

المصدر: أ ف ب

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توفي الرسام في منشورات «مارفل» للشرائط المصوّرة، جون روميتا سينيور، عن 93 عاماً، على ما أعلن نجله، أمس، بعد مسيرة اشتهر خلالها بعمله في «ذي أميزينغ سبايدرمان».

وكتب ابنه جون روميتا جونيور، وهو أيضاً رسّام شرائط مصورة، عبر حسابه على «إنستغرام»: «توفي والدي جون روميتا بسلام أثناء نومه صباح اليوم الاثنين».

ووصفه بأنه «أسطورة في عالم الفن»، مؤكداً أن يتشرف بأن يسير على خطاه، لأنه كان أعظم إنسان عرفه.

وعمل روميتا سينيور، المولود في بروكلين عام 1930، مع ستان لي (1922-2018) الذي شارك في ابتكار عدد من أبطال «مارفل» الخارقين، ومنهم سبايدر-مان.

وقال روميتا سينيور، عام 2001، في مقابلة مع مجلة «ألتر إيغو» المتخصصة في الشرائط المصوّرة: «لم أكن قد قرأت عن سبايدر-مان قط، أو حتى عرفت بوجوده، حتى جاء ستان ومعه مجموعة من الألبومات، وقال لي: هل ترغب في المشاركة بتجربة سبايدرمان؟».

واشتهر الأبطال الخارقون اعتباراً من عام 1938 مع ولادة «سوبرمان» في العدد الأول من «أكشن كوميكس»، وانضم إليه «باتمان» في السنة التالية.