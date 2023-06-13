«بي.تي.إس» تحتفي بـ 10 سنوات على التأسيس

المصدر: (سيئول ــ رويترز)

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احتشد جمهور فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية لموسيقى البوب في العاصمة سيئول أمس للاحتفال بالذكرى العاشرة لظهورها. ورغم توقف الفرقة حالياً، نظراً لأداء اثنين من أعضائها الخدمة العسكرية الإلزامية، فإن كثيرين من قاعدتها الجماهيرية العالمية المخلصة، التي يُطلق عليها اسم (آرمي) أو «الجيش»، يحتشدون في سول هذا الأسبوع.

وحققت الفرقة المؤلفة من سبعة أعضاء نجاحاً باجتذابها عدداً هائلاً من المتابعين في أنحاء العالم. وأُضيئت معالم مثل سول سيتي هول ونامسان تاور باللون الأرجواني وهو اللون المميِز للفرقة، فيما جاء العشرات من جمهورها من فرنسا والمكسيك ودول أخرى للاستمتاع برؤية معالم سول. وتشارك مؤسسات وشركات في الاحتفال أيضاً إذ تعمل مدينة سول مع الجهاز الإداري للفرقة لتنظيم جولة في المعالم المرتبطة بها.