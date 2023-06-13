دبي في يونيو.. أجواء حافلة بالموسيقى وعامرة بالمرح

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

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باقة متنوعة من الفعاليات والأحداث الترفيهية والثقافية الحية في متناول سكان مدينة دبي وزوارها خلال يونيو الجاري، حيث تتيح الإمارة لهم فرصة مشاهدة مجموعة من الحفلات الموسيقية لأبرز الفنانين الذين تصدروا المشهد العالمي بأغانيهم الضاربة، فضلاً عن الاستماع إلى نخبة من المواهب العالمية، ومشاهدة عروض فنية وكوميدية مدهشة، حافلة بالمتعة والمرح.

وفي الصدد، اختارت شركة «ترافل ديلي ميديا» البريطانية مجموعة من الفعاليات الأبرز خلال الشهر، ومن بينها حفلة موسيقية لفرقة «أم 83» الفرنسية المرشحة لجائزة غرامي والمعروفة بموسيقى «الالكترونيكا» بعد غدٍ في دبي أوبرا.

وتستضيف «ريفورم سوشيال آند جريل» في دبي أمسيةً موسيقية استثنائية مليئة بالحيوية وبالأعمال الفنية التي ترضي الجميع، حيث سيكون الجمهور على موعد للاستمتاع بموهبة مغنّية «البلوز» و«الريثم» الفنانة «إيما أوشيا» خلال إحيائها أمسيةً مليئة بالأجواء الرائعة، بعد غدٍ أيضاً.

ويحتضن مسرح «كيو أي 2» عرضاً فنياً مذهلاً الجمعة المقبل «مايند 2 مانيد كونكتيد» للثنائي جيمس ومارينا، المقيمين في دبي، واللذين أبهرا العالم بعروضهما وفق موقع «ترافل ديلي ميديا»، ونالا إعجاب المشاهير من أمثال سيمون كويل ونوفاك دجوكوفيتش وكريس فايد وغيرهم.

ويأتي ذلك بعد عرض لهيلين وارد جاكسون السبت الماضي بعنوان «تحية للنجمة أديل» والذي يعد البرنامج الأول في المملكة المتحدة حالياً.

ويمكن الاستمتاع بحفل «آرابيتس» وغناء فنانين عرب صاعدين في المنطقة مثل سيلاوي وبيغ سام، ومسلم، في ليلة مثيرة مليئة بالترفيه على مسرح كوكا كولا أرينا الجمعة.

كما يمكن حضور احتفال موسيقي بالثقافة الكويتية والسعودية في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي مع المطربين مطرف المطرف وهمس فكري السبت المقبل، حيث ستمتلئ الأمسية بأفضل أغاني الثنائي الموهوب. ويستضيف مسرح «ثياتر أوف ديجيتال آرت»، الجمعة أمسية موسيقية فريدة، حيث تحيي الفنانة «ليدي جيه» وفرقتها حفلاً مصحوباً بعروضٍ مرئية مذهلة. حيث يستمتع الحضور برحلة موسيقية عنوانها الإبداع والمتعة والفرح.

وليس هناك أفضل من أمسيات كوميدية في نهاية الأسبوع، حيث ستُعرض الجمعة أطول ليلة كوميدية في الإمارات، مع عرض لفرقة «ذا سلفدرايف لافتر فاكتوري» في موفنبيك جي بي آر يضم الفنان الأسترالي خالد خلف الله الذي قدم عروضاً في جميع أنحاء العالم، والفنانة ليز ميلي المعروفة بكتبها الكوميدية الأكثر مبيعاً، كذلك الكوميدي سكوت بينيت المعروف بنكاته وحكاياته الظريفة.