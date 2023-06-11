دبي وجهة نجوم العالم المفضلة للإقامة والإبداع

المصدر: دبي - البيان

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تشكل دبي بشواطئها ومرافقها ذات المستوى العالمي، وبفضل ما توفره من تجارب ترفيه وعيش خلاقة، حافلة بأوجه الإبداع، وجهة جاذبة للمشاهير الساعين إلى الراحة والاستجمام، بل وجهة وواحة مثالية للعديد منهم للاستقرار والإقامة والإبداع والعمل فيها، حيث يتوافد إليها ممثلو هوليوود وبوليوود وأساطير الرياضة من جميع أنحاء العالم، لهذا الغرض.

ويفيد موقع أخبار النجوم «ذا ريشست» أن دبي أصبحت أحد أهم مراكز العيش والإقامة الفاخرة، وأن العديد من المشاهير البارزين، الذين يبحثون عن أسلوب حياة فاخر وملاذ لاستثماراتهم، كان يجذبهم أفق المدينة وموقعها الاستراتيجي والتسهيلات وأسلوب الحياة الفاخر، الذي توفره.

ولم يتوانوا عن اقتناء منزل أحلامهم في دبي، من فيلات مذهلة مطلة على الشاطئ إلى منازل بنتهاوس فخمة وجزر خاصة، تعكس مساكنهم الفاخرة تقديرهم لمزيج المدينة الفريد في الثقافة والعمارة، ووسائل الراحة من الدرجة الأولى.

ويبرز بين مشاهير التمثيل في هوليوود ممن اختاروا شراء منزل فخم في المدينة، حسب الموقع: الممثلة والمغنية ليندسي لوهان، التي أعادت تأهيل منزلها في دبي أخيراً.

وتعيش لوهان حالياً مع زوجها في دبي، وتفيد أنباء أن الزوجين قد اشتريا فيلا بقيمة 4 ملايين دولار في نخلة جميرا، حيث تعرف عقارات المنطقة بإطلالاتها الخلابة على الخليج العربي، وتميزها بشاطئ خاص ومسبح وحديقة مورقة، ووفق موقع «ذا ريتشست» يتجلى حب النجمة لدبي في تقديرها لخصوصية المدينة وبيئتها متعددة الثقافات.

خصوصية

أما ملكة البوب مادونا المعروفة بذوقها الفاخر في العقارات تمتلك عقاراً في الأرخبيل الاصطناعي «جزر العالم»، وتحديداً في المنطقة، التي تمثل قلب أوروبا، ووفق مجلة «سيليبرتي هومز» فإن قصرها على الجزيرة تبلغ قيمته أكثر من 17.3 مليون دولار.

ويضم شاطئاً خاصاً بطول 0.8 ميل مع مرسى، أما أكثر ميزة فريدة في منزلها فهي غرفة المعيشة الواقعة تحت الماء، والتي تتيح لها مشاهدة الحياة البحرية للراحة والاستجمام، مع خصوصية يوفرها مشروع «جزر العالم» لا مثيل لها.

مشروع تطوير

ممثلة هوليوود هيلاري سوانك تمتلك عقاراً في مشروع «جزر العالم»، وشاركت هيلاري في عام 2008 في مشروع «اكويتانيا»، وهو مشروع تم تطويره داخل أرخبيل سمي على اسم منطقة فرنسية قديمة. المشروع الذي أقيم في الجزيرة يمثل إسبانيا وفرنسا، وفيما لم يتم الكشف عن ميزات عقار سوانك أو سعره، إلا أن المنزل يقع في منطقة تبلغ تكلفة العقارات فيها عادة نحو 17 مليون دولار.

جزيرة خاصة

وكان نجما هوليوود، براد بيت وأنجلينا جولي، قد قاما بشراء جزيرة خاصة ضخمة، بقيمة 100 مليون دولار في أرخبيل «جزر العالم» بدبي قبل انفصالهما، وتتميز الجزيرة بقصر صديق للبيئة مبنيّ خصيصاً مع شاطئ خاص، ومهبط للطائرات، وشبكة من الممرات المائية.

حيث يظهر الاستثمار الباهظ للزوجين التزامهما بالحفاظ على البيئة، وحبهما للممتلكات الفريدة الفاخرة، وقد أفيد أن منزل النجمين الفخم تبلغ قيمته 100 مليون دولار، وهو أغلى منزل لمشاهير في دبي.