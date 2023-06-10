نجوم بوليوود يتألقون في «آيفا 2023»

المصدر: أبوظبي-البيان

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استضافت جزيرة ياس بأبوظبي فعاليات الاحتفالية الاستثنائية الساحرة، النسخة 23 من حفل عطلة نهاية أسبوع الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا 2023»، التي اختتمت مؤخراً، حيث جمعت بين الروعة والحماسة على منصة واحدة، وشهدت إقبالاً غير مسبوق من كبار النجوم وألمع المواهب في صناعة السينما الهندية، الذين قدموا عروضاً وفقرات ترفيهية تركت الحضور في حالة من الذهول التام، وذلك على مدار يومي 26 و27 مايو الماضي.

وانطلق الحفل بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و«ميرال»، الرائدة في أبوظبي في تأسيس وجهات وخلق تجارب غامرة.

وكان الحدث مرتقباً إقليمياً وعالمياً حيث بيعت التذاكر بالكامل خلال العرضين اللذين أقيما يومي 26 و27 مايو الماضي، مع تسجيل حضور أكثر من 25 ألف شخص للاستمتاع بتجربة لا تنسى.

ومع الأداء الرائع لنجوم الحفل، وهم: أميت تريفيدي، بادشاه، سونيدي شوهان، سوكبير سينغ، بالاك موتشال، وايوليا فانتور، قامت فرح خان ومعها راج كومار راو بتقديم حفل «آيفا روكس 2023» الموسيقي. وواصل حفل «آيفا روكس»، الذي أُقيم يوم 26 مايو الماضي، الجمع في احتفالاته وعروضه بين المقدرة الموسيقية والأداء الفائق من جانب أمهر قادة الفرق الموسيقية، في عرض موسيقي مبهر يليق بأكبر صناعة سينما في العالم.

وبدأ العرض الموسيقي بأداء راقص من بالاك موتشال، ثم فرح خان، والتي رقصت أيضاً بطريقتها الخاصة على المنصة. وصعد راج كومار راو إلى المنصة بينما يؤدي أغنية «مين هوون نا». وأعاد راو وخان تمثيل مشهد من «كوتش كوتش هوتا هاي»، حيث قاما خلاله بتحية الجمهور كما انخرطا في حوار طريف عن الصداقة.

وفي وقت لاحق من الأمسية، شارك سونيدي شوهان، بادشاه، جاكلين فرنانديز، راكول بريت سينغ، ونورا فاتحي في بطولة أداء ساحر. وخلب أميت تريفيدي ألباب الجمهور بصوته الجميل عندما أدّى مع آرون كامات، ديفندرا بالس، ميجنا ميشرا، وياشيتا شارما. وبدأ الجميع في الرقص على إيقاع آلة «المرواس» الإيقاعية الهندية بفضل جهود سوكبير سينغ وايوليا فانتور. ولم يكن أحد غير نوكليا، المنتج الموسيقي الأشهر، الذي وضع بأنغامه نهاية مثيرة للحفل!

وغطت جوائز «آيفا» تسع فئات من فروع صناعة السينما، وهي: التصوير السينمائي، السيناريو، الحوار، المونتاج، تصميم الرقصات، تصميم الصوت، مزج الأصوات، الموسيقى التصويرية، والمؤثرات الخاصة (المرئيات). وشهدت أمسية «آيفا روكس» تكريم الفائزين بفئة الجوائز التقنية، وفي الوقت نفسه الاحتفاء بأفضل المبدعين في السينما الهندية تقديراً لأفضل إنجازاتهم، وذلك بمنحهم تمثال «آيفا» الصغير المتميز بشكله الساحر.

وكان من أبرز الفقرات الرئيسية في حفل «آيفا روكس» تلك التشكيلة الخاصة التي عرضها مانيش مالوترا، مُصمم الأزياء المُفضّل في هوليود. عكست التشكيلة «التقاء سحر العالم القديم بالعالم الجديد»، وذلك في عرض مُبتكر حقق نجاحاً كبيراً وشارك فيه سلمان خان ونورا فتيحي وكانا من خلاله صاحبي الأداء الأكثر إبهاراً في الحفل. ونال مانيش مالوترا تكريماً خاصاً من «آيفا» لإنجازاته المتميزة في تصميم الأزياء للسينما، وذلك احتفاءً بتواجده العالمي في هذا المجال.

وقال صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «إنه لشرف عظيم لمدينة أبوظبي أن تستضيف حفل عطلة نهاية الأسبوع وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي للعام الثاني، حيث يشكل ذلك دليلاً على جاذبية أبوظبي كوجهة عالمية. لقد أصبح هذا الحدث الرائع نقطة تحول مهمة في تقويمنا الترفيهي الفعال، ويعد تجسيداً لعلاقة الصداقة القوية بين الهند وأبوظبي».

وقالت تغريد السعيد المدير التنفيذي للاتصالات الجماعية وتسويق الوجهات في ميرال، «إنه لشرف لنا أن نستضيف مرة أخرى حفل توزيع جوائز آيفا المرموق 2023 في جزيرة ياس. هذا الحدث الاستثنائي، الذي يوحد نجوم السينما الرائعين في الجزيرة، يعزز التزامنا بوضع جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والتسلية...».

وشهدت الاحتفالية توزيع 12 جائزة تغطي 12 فئة شعبية ضمن فئات صناعة السينما، ومنها: فئة أفضل تصوير: وفاز بجائزتها فيلم «دريشيام 2»، فئة أفضل إخراج: وفاز بجائزتها المخرج آر مادافان، عن إخراجه لفيلم «روكيتري»، فئة أفضل ممثلة في دور رئيسي: وفازت بجائزتها النجمة عاليا بات عن دورها في فيلم «جانجوباي كاثياويدي»، فئة أفضل ممثل في دور رئيسي: وفاز بجائزته النجم هريثيك روشان، عن دوره في فيلم «فيكرام فيدا»، فئة أفضل أداء لممثلة في دور ثانوي: وفازت بجائزتها النجمة موني روي، عن دورها في فيلم «براماسترا- الجزء الأول- شيفا»، فئة أفضل أداء لممثل في دور ثانوي: وفاز بجائزتها النجم أنيل كابور عن دوره في فيلم «جوج جوج جييو».