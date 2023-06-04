رحيل الملحّنة الفنلندية كايا سارياهو

المصدر: باريس ـ (أ ف ب)

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طُويت صفحة من الموسيقى المعاصرة بوفاة الملحّنة الفنلندية كايا سارياهو أول من أمس، في باريس، عن عمر يناهز 70 عاماً.

وقالت عائلة سارياهو، في بيان، إن الملحّنة التي كانت تعاني مرض السرطان منذ مطلع عام 2021، توفيت في سريرها بمنزلها في باريس..

وأعربت دور أوبر عدة من بينها «رويال أوبرا» اللندنية عن حزنها لوفاة سارياهو، مستذكرة «واحدة من أهم الملحنين في عصرنا».ووجهت «كارنيغي هال» في نيويورك و«أوبرا دو باريس» ودار «فينيتشه» في البندقية الإيطالية تحيات لروح الملحنة الراحلة التي كانت الأبرز في جيل من الفنانين الفنلنديين .

2006

وفي فرنسا، حيث كانت تعيش منذ ثمانينات القرن العشرين مع زوجها الملحّن جان باتيست باريير، نالت كايا سارياهو عام 2022 جائزة «فيكتوار» في فئة الموسيقى الكلاسيكية عن عملها الأوبرالي «إينوسنس» عن إطلاق نار في إحدى المدارس.

كذلك برزت من أعمالها قبل ذلك أوبرا L ‹Amour de loin («الحب عن بُعد») عام 2000.

واقتبست سارياهو «أدريانا ماتر» عن كتاب لأمين معلوف عام 2006. ومن أعمالها الأخرى «أونلي ذي ساوند ريماينز» عام 2018.