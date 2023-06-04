أنجيلينا جولي: براد بيت منعني الحديث عن إساءاته

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد مصدر مقرّب من النجمة العالمية أنجيلينا جولي، أخيراً، أن الممثل الهوليوودي، براد بيت، حاول مراراً أن يثنيها بطرق شتى عن الحديث حول إساءاته ومعاملته غير الجيدة بحق أطفالهما. وقد جاء هذا التصريح، إثر تقديم بيت مستندات جديدة أمام المحكمة، يتهم فيها زوجته السابقة أنجيلينا جولي برفض بيع نصف كرمها الفرنسي «قصر ميرافال»، بحجة «الانتقام»، لأن حكم الحضانة لم ينتهِ كما تمنت.

وحسب ما ورد في تقرير لموقع 24 الإلكتروني، نقل موقع «بايج سيكس» الإلكتروني عن مصدر مقرب من جولي، أن قرارها لم يكن نابعاً من ضغينة، بل لأن بيت كان حاول مراراً منعها من التحدث علناً عن الإساءة التي ارتكبها بحق أطفالهما.

وأفاد أحد أصدقاء جولي، أن «بيت من رفض إتمام صفقة بيع ميرافال مع جولي ما لم توافق على سكوتها بشأن الإساءات..

وطالب باحتجاز 8.5 ملايين دولار من المبلغ الذي دفعه لها مقابل مشروبات كحولية بالكرم لإجبارها على السكوت»، وكانت الفكرة أنه في حال استمرت جولي بالتحدث عن تلك الأحداث، سيحتفظ بيت بجزء أو كامل مبلغ 8.5 ملايين دولار. وفي المقابل، رد أحد المصادر المقربة من بيت، أن ادعاء جولي «مضلل»، معللاً أن بيت طلب منها فقط التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء الأسرار التجارية.