«صيف دبي» يزخر بروائع الفن العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي مجموعة مميزة من الفعاليات الترفيهية والثقافية، والحفلات الموسيقية الحية، خلال شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل، معززة مكانتها وجهة للإبداع والمبدعين ومقراً فريداً للترفيه ووجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، على صعيد العالم.

وسيحظى عشاق الموسيقى والباحثون عن الترفيه والتشويق، بفرصة حضور مجموعة واسعة من الحفلات والفعاليات المليئة بالحماسة والتشويق، أبرزها حفل فنان العرب محمد عبده، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الحفل في مستهل أيام «مفاجآت صيف دبي».

وذلك في الثاني من يوليو في كوكاكولا أرينا، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، إذ يقدم محمد عبده لأفراد الجمهور في حفل غنائي استثنائي باقة من الروائع التي ازدانت بها مسيرته الفنية المميزة التي بدأت منذ 60 عاماً، ليمتعهم بمجموعة مختارة من الأغاني والألحان، تتضمن أشهر أغانيه:

«الأماكن» و«شبيه الريح» وغيرها.ويعد هذا الحفل المرتقب، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ثاني الحفلات الافتتاحية ضمن الدورة السادسة والعشرين من (مفاجآت صيف دبي)، التي تُقام بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، والمليئة بالفعاليات والحفلات المميزة، حيث ستقام في الأول من يوليو حفلة للنجمين الكبيرين حسين الجسمي وكاظم الساهر في كوكاكولا أرينا.

وستتوفر تذاكر الحفلتين على منصة«بلاتينوم لِست»، وموقع كوكاكولا أرينا.

وتقدم «مفاجآت صيف دبي»، التي تتزامن مع الاحتفالات بـ«العيد في دبي- عيد الأضحى» هذا العام، الكثير من التجارب والعروض الترفيهية الاستثنائية لجميع أفراد العائلة في مختلف أنحاء المدينة خلال الفترة من 29 يونيو الجاري حتى 3 سبتمبر المقبل.

حيث تحمل معها العديد من تجارب تناول الأطعمة والمشروبات اللذيذة، والعروض الترفيهية الحية، والفرق المتجولة، والحفلات، إلى جانب التخفيضات المذهلة والجوائز القيمة.

تنوع

ويتضمن جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، في هذه الفترة، مجموعة من البرامج الرائعة، ومن بينها، حفلات موسيقية وعروض كوميدية ترفيهية وأخرى كلاسيكية للأطفال.

حيث تستضيف«دبي أوبرا» عرض الباليه الشهير«الجميلة النائمة» طوال يومين (2 يونيو (أمس)، واليوم 3 يونيو). ويستعرض العمل الموسيقي الراقص القصة الكلاسيكية عن«الجميلة أورورا»، والجنية الشريرة«كارابوس»، والجنية الخيّرة«ليلاك»، ليأخذ الجمهور في رحلة خيالية.

ويعود نجم البوب والروك الإنجليزي وعازف البيانو الشهير توم أوديل إلى دبي، ليقدم حفلاً مباشراً في 7 يونيو، إذ يؤدي خلاله مجموعة من أغنيات ألبومه الأخير «Best Day of My Life»، في دبي أوبرا.

«تحية للنجمة أديل»

وتشمل العروض الحية العرض الذي ستقدمه الفنانة هيلين وارد جاكسون تحت عنوان«تحية للنجمة أديل»، ويستمر العرض لمدة 90 دقيقة على مسرح«السفينة كوين إليزابيث 2» في دبي. وستؤدي هيلين من خلال حفلين موسيقيين في 9 و 10 يونيو، أشهر أغنيات النجمة أديل الحائزة على«جائزة غرامي».

كما تقدم فرقة«سيمبلي ريد» البريطانية الشهيرة، عرضاً موسيقياً في 9 يونيو في كوكاكولا أرينا. ويقدم الفنان مايك هوكنال وفرقته أغنيات شهيرة مثل: «Money’s Too Tight To Mention» و«Holding Back The Years» و«Sunrise». وقد احتلت الفرقة المركز الأول في المملكة المتحدة لخمس مرات، كما تجاوزت مبيعاتها في العالم 60 مليون أسطوانة.

ويشارك«الدي جي» الهولندي الشهير نيكي روميرو في إحياء حفلات متنوعة، حيث يطلّ بأسلوبه المميّز في عالم»إلكترو ميوزيك على مسرح كوكا كولا أرينافي 10 يونيو. ويحتلّ روميرو حالياً المرتبة الـ 20 في أحدث قائمة لأفضل 100 دي جيمن DJ Mag. كما له مشاركات ناجحة في عددٍ من أبرز المهرجانات الموسيقية حول العالم، بما فيها تومورولاندو ألترا ميوزيك فستيفال.

نجوم بوليوود

كما تمنح دبي الفرصة لمحبي موسيقى«بوليوود» للاستمتاع بأغنيات المغني والملحن الهندي ميثون خلال مشاركته في الحفل المباشر في 11 يونيو على مسرح كوكا كولا أرينا. وسيقدم كل من الفنانين جافيد علي، وأبهيشيك نايلوال، وأسيس كور، وفيشال ميشرا، ومحمد عرفان مجموعة مميزة من أغنياتهم الشهيرة.

كما ستشهد أجندة شهر يونيو مشاركة نخبة من نجوم العالم الذين يؤدون أنماطاً موسيقية مختلفة، إذ ستتيح الحفلة الموسيقية التي ستقدمها الفرقة الفرنسية«M83» المرشحة لجائزة غرامي الفرصة للجمهور للاستمتاع بأنغام الموسيقى الإلكترونية، وذلك بتاريخ 15 يونيو في «دبي أوبرا».

وستضم أجندة الفعاليات أيضاً عرضاً مبهراً باسم«Mind2Mind Connected»على مسرح سفينة كوين إليزابيث 2 في 16 يونيو، يقدمه الزوجان، جيمس ومارينا المقيمان في دبي، والذي نجح في إلهام العديد من المشاهير مثل سيمون كويل ونوفاك دجوكوفيك وكريس فيد.

كما يمكن للجمهور الاستمتاع بالنسخة الأولى من العرض الموسيقي المبهر«أرابيتس» الذي يجمع الثلاثي الشهير سيلاوي وبيغ سام ومسلم في كوكا كولا أرينا في 16 يونيو.

وتضم أجندة الفعاليات، حفلاً موسيقياً استثنائياً يجمع بين الفنون الكويتية والسعودية ويعقد في قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي، ويحييه نجما الغناء مطرف المطرف وهمس فكري في 17 يونيو. وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بأجمل الأغنيات والألحان الخليجية والعربية التي يؤدّيها هذا الثنائي الموهوب.

كوميديا

وستختتم عروض أطول سلسلة كوميدية في دولة الإمارات، يوم 16 يونيو، بسهرة مليئة بالبهجة، من تقديم ثلاثة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين تحت عنوان(ذا سيلف درايف لافتر فاكتوري) وذلك على خشبة المسرح بفندق موفنبيك جي بي آر.

وستبدأ الأمسية مع الفنان الأسترالي خالد خلف الله الذي قدم عروضاً في جميع أنحاء العالم ومن ضمنها مهرجان نيويورك الحصري للكوميديا، كما تنضم إليه الممثلة والمؤلفة الكوميدية ليز ميلي في زيارتها الأولى لدبي. وفي ختام الأمسية، سيعتلي سكوت بينيت المسرح ليقدم عرضاً مليئاً بالكوميديا والحكايات الفكاهية المسلّية.