بعد حضوره مهرجان كان.. سجن اللص الفنان

المصدر: أ ف ب

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وُجّهت إلى لصّ فرنسي سابق، كان اعتلى في العام 2022 سجادة مهرجان كان السينمائي، لمشاركته في أحد الأفلام، اتهامات في إطار قضية تتصل بالاتجار بالمخدرات، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أمس الخميس.

وبعدما سلّمته إسبانيا إلى القضاء الفرنسي بناء على مذكرة توقيف أوروبية، وُضع، جان كلود بوتو، في الحبس الاحتياطي في فرنسا.

وبوتو مُتهم بالاتجار بالمخدرات ضمن عصابة منظمة، وهو ما يعاقب عليه القانون بالسجن 30 عاما.

وكان بوتو حضر مهرجان كان السينمائي في عام 2022 لمواكبة عرض فيلم "لينوسان" للمخرج لوي غاريل والذي أدى فيه دورا مساندا.

وبعد عقود من السرقات والسجن والفرار، قرر جان كلود بوتو أن يصبح فنانا ورساما.

وكان أوقف الرجل الستيني وهو يصعد إلى مركب يحمل 740 كيلوغراما من الكوكايين قبالة أرخبيل جزر الأزور البرتغالية في المياه الدولية. وكان قد وُضع تحت الإشراف القضائي في إسبانيا.

وكان مصدر إسباني مطلع على القضية أشار في مطلع يناير إلى اعتقال تسعة أشخاص آخرين من فرنسيين وإسبان ومغاربة، في إطار التحقيق الذي لا يزال مستمرا.