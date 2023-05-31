أحمد حلمي يستعد لإطلاق أول فيلم من تأليفه يجمعه بمنى زكي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الفنان أحمد حلمي، أخيراً، أنه على وشك تقديم أول فيلم من تأليفه، يجمعه بزوجته منى زكي، وذلك بعد انفصال فني بينهما استمر 19 عاماً، منذ فيلم «سهر الليالي» الذي كان في 2003، كما بين أنه سيعكف على إنجاز لوحات فنية متنوعة بأحجام عدة، يقدمها في معرض خاص. وبين حلمي، حسب ما أشار موقع 24 الإلكتروني، أنه كتب عملين سينمائيين، الأول «عروس وعريسة»، والثاني «وش وضهر»، استغرق تحضيرهما وكتابتهما 9 سنوات، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج إذاعي.

وأشار حلمي إلى أنه يعكف حالياً على كتابه الثاني بعد تجربة «28 حرف»، يتناول فيه مواقف حياتية مغلفة بالخيال. وشرح سبب غيابه إعلامياً قائلاً إنه لا يحب الظهور إعلامياً، طالما لا يوجد عمل جديد يتحدث عنه، وإنه لا يحتاج مقابلات إعلامية لا داعي لها. وكشف حلمي علاقته بالرسم، وحلمه بتقديم معرض فني لرسوماته، موضحاً رغبته في رسم 100 لوحة بأحجام مختلفة، بدءاً من سنتيمتر واحد وإلى 100 متر، ليضم المعرض لوحاته بكل المقاسات المختلفة، مشيراً إلى أنه سيعكف على تنفيذ الفكرة على مدار عام كامل.