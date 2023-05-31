وفاة الممثل بيتر سيمونشيك عن 76 عاماً

المصدر: (فيينا - أ ف ب)

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توفي الممثل النمساوي بيتر سيمونشيك، الذي اشتهر عالمياً بفضل دوره في فيلم «توني إردمان» الشهير، ليل أول من أمس، عن 76 عاماً. وقالت ناطقة باسم الاتحاد النمساوي للمسارح الوطنية، في حديث إلى وكالة فرانس برس: «يمكنني تأكيد أنباء وفاة سيمونشيك في فيينا حيث كان يقيم».

واكتسب سيمونشيك المولود في النمسا بتاريخ السادس من أغسطس 1946، شهرته من خلال تجسيده شخصيات كثيرة، أكان في مسرحيات لأوجين لابيش أو في البرنامج التقليدي لمهرجان سالزبورغ. وحظي بشهرة عالمية بفضل دوره في فيلم «توني إردمان» الحائز جائزة النقاد في مهرجان كان السينمائي عام 2016. واكتسب سيمونشيك شهرة واسعة من خلال أدائه في مسرحية «يدرمان»