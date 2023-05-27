مسلسل «مفتش».. تشويق وقصص مجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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يواصل الفنانون المقيمون في دبي، الاستفادة من مناخات الإبداع وبنيته ومقوماته النوعية الكثيرة، المحفزة في المدينة، وفي السياق، تستعد الفنانة زينوفر فاطمة، لطرح آخر أعمالها، في الفترة المقبلة، وهو مسلسل «سبيكتر: بلاك أوت»، الذي يحفل بالتشويق والقصص المجتمعية، وهو من إنتاج شركة الإنتاج «زين فيلم برودكشن»، وتقوم ببطولته الفنانة الهندية المقيمة في دبي، ومن تأليف وإخراج «عفراء فرحانة»، والموسيقى التصويرية للملحنة والمغنية العالمية هيرال فيراديا. ومن خلال العمل تجسد زينوفر فاطمة دوراً لشخصية في عوالم من الخوف والقلق والهلع، وهو النوع الذي بدأت فيه مسيرتها المهنية في صناعة الأفلام.

وقالت «فاطمة»: «لطالما كنت من أكبر عشاق هذا النوع من الأعمال، وكان هذا هو النوع الأول الذي انخرطت فيه عندما بدأت في صنع الأفلام لأول مرة في عام 2018».

وحتى الآن، أخرجت فاطمة وأنتجت أكثر من 20 فيلماً قصيراً. واشتهرت أفلامها السابقة من خلال ميلها إلى زيادة الوعي بالقضايا العالمية، وقد تناولت العديد من القضايا الاجتماعية مثل العنف المنزلي والابتزاز الإلكتروني وسلامة الأطفال على الإنترنت.