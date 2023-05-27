محمد الحوسني.. أدوار متنوعة يقودها شغف الإبداع

المصدر: دبي ـ وفاء السويدي

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تتنوع أدوار الفنان محمد الحوسني ما بين الأب والمحامي وغيرهما وأدوار الخير والشر.

حيث يستطيع أن يتقمص هذه الأدوار بسهولة كما يقول وبأنه على استعداد لما تتطلبه الشخصية من حلق شعره أو تغيير في شكله ليصبح شخصاً آخر ليقنع المشاهد بدوره، ولشغفه بالتمثيل دخل دورات عدة ليتعلم ويتطور في الأداء، ولارتباطه بوظيفة حكومية اختار أن يتواجد في السينما والدراما بدلاً عن المسرح، حيث يحتاج المسرح للكثير من الوقت والجهد وبروفات لساعات طويلة على خشبة المسرح.

دعم وتشجيع

«البيان» التقت الفنان محمد الحوسني للحديث عن بداياته وأعماله الفنية ويقول: بدأت بمجال التمثيل في سنة 2017 عندما رشحني المخرج الفنان عبدالله الجنيبي للمشاركة في فيلم (كيمره) الذي حصل على المركز الأول في مهرجان دبي السينمائي، وقد حصلت على الدعم والتشجيع من الأهل والأصدقاء لاستكمال الطريق في التمثيل مما أوصلني إلى العمل في مسلسلات عدة لشهر رمضان.

ويتابع: عملت بمسلسل الجذوع ومسلسل بيت القصيد ومسلسل بوحظين ومسلسل طوق الحرير، وكنت في كل عمل فني متقمصاً لشخصيات وأدوار قوية ومتنوعة، مثل دور الشرير في مسلسل الجذوع.

ودور الأب في مسلسل بيت القصيد ودور رئيس نادٍ رياضي بمسلسل بوحظين ومحامٍ بمسلسل طوق الحرير، وأطمح أن أكون فناناً مؤثراً وأكون بقدر المسؤولية وأن أصل للعالمية، وقد لاقيت دعماً وثقة من المنتجين الإماراتيين وذلك لمشاركتي معهم في عدة أعمال درامية خلال شهر رمضان المبارك.

مهارات

ويؤكد الحوسني بأن التمثيل ليست مهنة بل موهبة من الله ونعمة وقبول من الناس، ولابد من تطويرها للأفضل، ويقول: أطور من نفسي من خلال الدورات وملاحظة الممثلين أثناء أدائهم للأدوار.

وأتابع من الفنانين أحمد الجسمي والفنان حبيب غلوم وأحمد الأنصاري ومرعي حليان و جابر نغموش وعلي جمال وغيرهم من الفنانين والذين يقدمون في كل مرة شخصيات مختلفة لأكتشف مهاراتهم في التمثيل وكيف تؤثر في المشاهد.

وعن الدورات التي دخلها يقول: دخلت دورات وورش تمثيل وإخراج وكتابة سيناريو وموسيقى، وشاركت في مسابقة التجربة الفنية الإماراتية، التي أطلقتها مدينة الشارقة للإعلام «شمس» تحت إشراف باقة من الفنانين والمبدعين المتمرسين في المجال، من بينهم النجم حبيب غلوم، والسيناريست محمد حسن أحمد، والمخرجة نهلة الفهد.

والفنان عبدالله حيدر، إلى جانب الملحن المصري مصطفى حلواني، ومدير التصوير البولندي مايكل سوسنا، وشخصياً أنا سعيد بالتجربة وبنجاحي مع نخبة من المواهب على امتداد ستة أشهر من التمارين، في الاطلاع على مبادئ وأساسيات كتابة السيناريو وتقنيات الأداء التمثيلي وبعض فنون الإخراج.

إضافة إلى التعرف إلى بعض تفاصيل تجارب الصوت والتصوير والإضاءة والتأليف الموسيقي والغرافيك وتصميم الديكور، وغيرها من العناصر الفنية الأساسية للعمل السينمائي الناجح والدراما.