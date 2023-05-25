وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان

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توفي، اليوم، الفنان الكويتي أحمد جوهر عن عمر يناهز 65 عاماً.

وذكر موقع «الوطن» الإخباري أن جوهر توفي، اليوم، بعد صراع مع المرض في المملكة المتحدة.

ويُعَدُّ أحمد جوهر من أهم الممثلين في الكويت، واشتهر بالأعمال التراثية التي تمثل الكويت قديماً.

وبدأ مشواره الفني عام 1982 في أدوار بسيطة، ولكنه اشتهر في مرحلة التسعينيات، وخاض مجال الإنتاج الفني في بداياته.

وشارك في عدد من المسلسلات، أهمها: «علي بابا»، و«الخروج من الهاوية»، و«طش ورش».