«الجسمي» و«الساهر» يحييان حفلاً في «كوكاكولا أرينا» 1 يوليو

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستعد دبي لاستضافة حفل غنائي استثنائي يجمع اثنين من عمالقة الفن في المنطقة بمناسبة انطلاق الدورة السادسة والعشرين من «مفاجآت صيف دبي»، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث سيكون الجمهور على موعد مع حفلة رائعة للفنانين المتألقين حسين الجسمي وكاظم الساهر في الأول من يوليو في «كوكا كولا أرينا دبي»، ليستمتعوا بأجمل ما غنى كل منهما، وذلك في الساعة 9 مساءً، بينما ستفتح أبواب الأرينا في الساعة 8 مساءً.

ويأتي تنظيم هذا الحفل برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتقدمه االشركة الإماراتية (بيست مومنتس إيفنتس)(Best Moments Events) لتنظيم الفعاليات، ليضفي المزيد من الأجواء الاحتفالية مع بدء فعاليات مفاجآت صيف دبي في 29 يونيو والتي تستمر حتى 3 سبتمبر 2023، وتزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تشهد دبي خلال هذه الفترة إقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية المميزة.

استعدّوا لقضاء صيفٍ مذهل والاستمتاع بتجارب رائعة خلال الدورة السادسة والعشرين من(مفاجآت صيف دبي)، والتي تضم الكثير من الفعاليات الترفيهية، وعروض التسّوق الحصرية، وفرص ربح جوائز قيمة، والباقات على الإقامة الفندقية، وتذوّق أشهى الأطباق والمأكولات، والعديد من التجارب المتنوعة الأخرى التي تُقام من 29 يونيو حتى 3 سبتمبر 2023.