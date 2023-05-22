أنغام وعبد الواحد يقدمان باقة من أغانيهما في حفل كوكا كولا أرينا

المصدر: دبي ــــ فادية هاني

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أحيا الفنانان أنغام وفؤاد عبد الواحد أول من أمس على مسرح كوكا كولا أرينا في دبي حفلاً فنياً، قدما خلاله باقة من أغانيهما الشهيرة.

وأشعلت الفنانة أنغام الملقبة بـ «صوت مصر» حماس جمهورها حيث أبدعت بغناء العديد من أغانيها القديمة والجديدة.

وبصوتها الأخاذ وأغانيها التي تلامس القلب والروح غنت على مدار ما يقارب الساعتين وسط تفاعل وتصفيق الجمهور الذي ظل حتى اللحظة الأخيرة يطالبها بالاستمرار بالغناء.

ورحبت الفنانة أنغام بالحضور في بداية ظهورها على المسرح قائلة: «شكراً جزيلاً على الاستقبال الجميل والطاقة الحلوة التي استقبلتوني بها وشكراً لكل من حضر من الإمارات الغالية ومن كافة الدول الأخرى».

وكان الإعلامي نيشان قدم الفنانة أنغام قبيل ظهورها على المسرح قائلاً:«تستحضر رومانسيتك لتدغدغك، تصف حالتك بمجرد رؤيتك، ومن عينيك تعرفك، استدعها حين تحب فإذا بها تهمس وتنطق وتناجي باسمك، وتذكّرها حين فراق فإذا بها بحة وآهة مجروحة، تسعدك وتكون ناطقاً رسمياً لقلب يتلظى وفؤاد يتكسر، هي أنثى وصفاتها جمة، عاشقة، طايرة، مهزومة، متلخبطة، هي التي لمصر صوت، وصورة لعشاق العرب».

20 أغنية

وقدمت الفنانة أنغام خلال الحفل الذي كان من تنظيم مومنتس ايفنتس وإذاعة الخليجية، أكثر من 20 أغنية بقيادة المايسترو هاني فرحات، ومنها:«بتمنى ما يتغيرش»، «عارف احنا»، «أنا وانت حالة خاصة»، «توصفني»، وغيرها.

وكان الفنان فؤاد عبد الواحد أحيا حفله قبيل ظهور الفنانة أنغام حيث أكد قبل اعتلائه المسرح أنه سعيد جداً بالتواجد في دبي خاصة وأن انطلاقته وبداياته كانت من دبي، مشيراً إلى أنه يستعد حالياً لإطلاق ألبومه الجديد بين شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، وأنه تعاون مع ملحنين كبار منهم عزوف، وتركي بن عبد الرحمن، وياسر بو علي، وسهم.

وقدم الفنان فؤاد عبد الواحد عدداً من أغنياته التي بدأها منذ 2011 إلى اليوم من بينها: «تعلم ما تعيش إلا على القمة»، و«اجا بوقته غرامك»، و«خطر غصن القنا»، و«خطأ تعال اقول لك شي»، و«في صدري لك شي»، و«العيون السود»، وغيرها.