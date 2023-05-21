محمد رمضان يواصل تصوير فيلمه الجديد «ع الزيرو»

المصدر: القاهرة - البيان

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يعيش الفنان محمد رمضان حالة من النشاط السينمائي، بعد النجاح الذي حققه في ماراثون رمضان الفائت، عبر مسلسله «جعفر العمدة»، الذي أحدث ردود فعل كبيرة وقت عرضه.

وينشط محمد رمضان سينمائياً، إذ يواصل حالياً تصوير المشاهد المتبقية من فيلمه الجديد «ع الزيرو»، حيث سبق لرمضان تصوير عدد من مشاهد الفيلم، في سبتمبر الماضي، والتي جمعته ببطلة الفيلم نيللي كريم، قبل أن يتوقف التصوير، بسبب مسلسلات رمضان الماضي.

قضية وعمق

ويناقش فيلم «ع الزيرو» قضية مهمة، إذ يتطرق إلى قضية مافيات الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي، ويشارك في بطولته كل من: نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل. وتتميز حبكة العمل بأنها تعالج القضية بتعمق وتعرض لآثارها المجتمعية الهدامة.

ويأتي استئناف تصوير الفيلم، بينما يعرض للفنان محمد رمضان حالياً في صالات السينما، فيلم «هارلي» صاحب النصيب الأكبر في ماراثون أفلام عيد الفطر، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن حول «هارلي» مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز، والأقرب إلى زعيم العصابة.

وشارك رمضان بطولة هارلي كل من: ميّ عمر، محمود حميدة، أحمد داش، ميّ كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

سبب مشترك

كما تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن تأجيل تصوير فيلم «ع الزيرو»، كان أيضاً بفعل التزام عدد من أبطاله، إلى جانب محمد رمضان، بتصوير أعمال تخص شهر رمضان في الموسم المنقضي، وعلى رأسهم الفنانة نيللي، التي كانت قد أعلنت، سابقاً، كما محمد رمضان، عن توقف تصوير فيملها الجديد هذا مع رمضان.

وذلك على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44، الذي نظم في دار الأوبرا المصرية.

وأوضحت في لقائها مع قناة « dmc» أنه سيتم استكمال تصوير الفيلم بعد الانتهاء من تصوير الاعمال الخاصة بشهر رمضان.